В ФИФА нашли способ спасти клубы от финансового краха в условиях пандемии коронавируса

Организация ожидает наступления серьезного финансового кризиса.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена создать денежный фонд, ресурсы которого будут направлены на поддержку мирового футбола в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в ФИФА уже заметили трудности многих клубов, которые могут не пережить длительную паузу в сезоне.

В настоящий момент резерв организации составляет 2,74 миллиарда долларов. На новый фонд будет выделено несколько сотен миллионов. Данное решение должен утвердить совет ФИФА.

Ожидается, что деньги из фонда будут направлены клубам в качестве краткосрочных кредитов и грантов.

По состоянию на 1 апреля зарегистрировано уже более 859 тысяч случаев заражения коронавирусом по всему, а также более 42 тысяч летальных исходов.

Практически все спортивные мероприятия были остановлены или отменены. Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, а пауза в европейских чемпионатах пока не имеет точной даты завершения.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УЕФА рассматривают перенос старта следующего сезона.