Евро-2020 не поменяет название из-за переноса на следующий год

Турнир не будет переименован в Евро-2021.

УЕФА принял решение не переименовывать Евро-2020, несмотря на то, что турнир перенесен на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в Twitter. Данное решение уже утверждено.

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"Несмотря на то, что турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года, он будет по-прежнему называться Евро-2020", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы был перенесен из-за пандемии коронавируса. Данное решение было принято УЕФА после совещания с представителями национальных ассоциации.

УНИАН также сообщал о том, что финалы еврокубков в этом сезоне могут пройти летом.