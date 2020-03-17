Матчи сборной Украины с Францией и Польшей перенесены на лето

Многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Сборная Украины не сможет провести товарищеские матчи со сборными Франции и Польши на выезде в конце марта.

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УЕФА принял решение перенести все мартовские игры сборных, пока будет действовать карантин.

Игры плей-офф отбора на Евро-2020 и товарищеские матчи, которые были запланированы на конец марта, могут состояться во время международной паузы в начале июня, если ситуация с пандемией начнет меняться в лучшую сторону.

Таким образом, сборная Украины не будет собираться в этом месяце. Матчи с Францией и Польшей должны были пройти 27 и 31 марта соответственно.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.