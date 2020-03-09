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Футболист Колоса признан лучшим игроком 22-го тура УПЛ (фото)

14:02, 09 марта 2020
Футбол
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Милько (в черной форме) не забивал в УПЛ с сезона-2011/12 / фото: ФК Шахтер

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

"Колос" встречался с "Шахтером" и уступил со счетом 3:4, а Милько стал автором двух голов в ворота чемпиона Украины.

Стоит отметить, что хавбек не забивал в УПЛ с сезона-2011/12. Милько опередил в голосовании Александра Филиппова ("Десна"), Алексея Чичикова ("Днепр-1"), Жуниора Мораеса ("Шахтер") и Виталия Миколенко ("Динамо").

В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

upl.ua

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь. Его подопечные обыграли "Зарю" со счетом 1:0.

УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 22-го тура УПЛ и разделении таблицы на две части.

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