Футболист Колоса признан лучшим игроком 22-го тура УПЛ (фото)

Вадим Милько оформил дубль в матче с "Шахтером".

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько признан лучшим футболистом 22-го тура украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

"Колос" встречался с "Шахтером" и уступил со счетом 3:4, а Милько стал автором двух голов в ворота чемпиона Украины.

Стоит отметить, что хавбек не забивал в УПЛ с сезона-2011/12. Милько опередил в голосовании Александра Филиппова ("Десна"), Алексея Чичикова ("Днепр-1"), Жуниора Мораеса ("Шахтер") и Виталия Миколенко ("Динамо").

В экспертный совет УПЛ вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.

Лучшим тренером тура стал наставник "Десны" Александр Рябоконь. Его подопечные обыграли "Зарю" со счетом 1:0.

УНИАН также сообщал о результатах всех матчей 22-го тура УПЛ и разделении таблицы на две части.