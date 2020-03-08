Мариуполь ввосьмером проиграл Днепру-1 и не попал в топ-шестерку УПЛ (видео)

Днепряне одержали разгромную победу над приазовцами, которые провели большую часть матча в меньшинстве.

"Днепр-1" обыграл "Мариуполь" в матче 22-го тура чемпионата Украины. Встреча на "Днепр Арене" завершилась со счетом 3:0.

Этот матч мариупольцы завершали ввосьмером. На 23-й минуте арбитр Евгений Арановский после VAR удалил Сергея Чоботенко, на 39-й красную карточку получил Сергей Яворский, а на 75-й поле покинул Данил Игнатенко.

Все свои голы днепряне забили в промежутке с 68-й по 88-ю минуты.

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Таким образом, "Днепр-1" набрал 25 очков и завершил первый этап УПЛ на седьмом месте. У "Мариуполя" осталось 25 очков. Приазовцы не смогли обойти "Колос" и располагаются на восьмой позиции.

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

"Днепр-1": Клищук, Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой, Вакулко (Снижко, 64), Кравченко, Батагов (Чичиков, 46), Булеца, Хобленко, Супряга (Коркишко, 69)

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Яворский, Дава, Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов (Полегенько, 69), Кулаков (Тищенко, 46), Топалов (Фомин, 60)

Предупреждения: Кравченко - Игнатенко, Яворский, Мишнев

Удаления: Чоботенко, 23 (грубая игра), Яворский, 39 (повторное предупреждение), Игнатенко, 75 (повторное предупреждение)

УНИАН также сообщал о том, что "Львов" и "Карпаты" сыграли вничью в дерби.