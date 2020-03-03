Лига наций: где смотреть жеребьевку группового этапа

Сборная Украины узнает своих соперников по Лиге А.

3 марта в Амстердаме пройдет жеребьевка группового этапа Лиги наций 2020-2021. По ее итогам своих соперников узнает в том числе и сборная Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.

Начало церемонии жеребьевки - в 19.00.

В прямом эфире транслировать жеребьевку Лиги наций будет телеканал "Футбол 1".

Сборная Украины в следующем розыгрыше турнира выступит в сильнейшем дивизионе - Лиге А. При жеребьевке команда Андрея Шевченко будет в третьей корзине. В каждой группе сыграют по четыре команды.

Корзины Лиги А выглядят следующим образом:

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Всего в ходе жеребьевки по группам будут распределены 55 сборных.

Ранее УНИАН также сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.