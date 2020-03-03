Лига наций: где смотреть жеребьевку группового этапа
3 марта в Амстердаме пройдет жеребьевка группового этапа Лиги наций 2020-2021. По ее итогам своих соперников узнает в том числе и сборная Украины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги наций.
Начало церемонии жеребьевки - в 19.00.
В прямом эфире транслировать жеребьевку Лиги наций будет телеканал "Футбол 1".
Сборная Украины в следующем розыгрыше турнира выступит в сильнейшем дивизионе - Лиге А. При жеребьевке команда Андрея Шевченко будет в третьей корзине. В каждой группе сыграют по четыре команды.
Корзины Лиги А выглядят следующим образом:
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Всего в ходе жеребьевки по группам будут распределены 55 сборных.
Ранее УНИАН также сообщал о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.