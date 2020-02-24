Футболист Колоса признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ (фото)

Евгений Смирный помог команде обыграть бронзового призера чемпионата Украины.

Полузащитник "Колоса" Евгений Смирный признан лучшим игроком 19-го тура украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

21-летний футболист в поединке с "Александрией" стал автором дубля и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Всего на счету Смирного, который выступает за клуб из Ковалевки на правах аренды из "Динамо", уже пять голов в 15 матчах. "Колос" занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Победителя определял экспертный совет: Олег Венглинский, Артур Валерко, Александр Денисов, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

На награду также претендовали Беньямин Вербич, Виталий Буяльский (оба - "Динамо") и Богдан Леднев ("Заря").

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 19-го тура УПЛ.