Месси прервал голевое молчание, забив четыре мяча в одном матче (видео)

Феноменальный аргентинец помог "Барселоне" разгромить "Эйбар".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил четыре гола в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

Трижды Месси отличился в первом тайме (на 14-й, 37-й и 40-й минутах), а покер оформил в концовке встречи - на 87-й минуте.

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Перед этим Месси не удавалось отличиться в четырех подряд матчах Ла Лиги. Как сообщает OptaJose в Twitter, безголевая серия Месси в Ла Лиге длилась 398 минут.

Покер Месси помог "Барселоне" одержать победу со счетом 5:0. Еще один мяч на счету Артура.

Аргентинский нападающий возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании. На его счету 18 голов в 20 матчах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов Европы.