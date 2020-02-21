"Осталось немного": Ярмоленко приступил к тренировкам после травмы

Украинец пока не вернулся в общую группу.

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже приступил к тренировкам после травмы.

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Об этом сообщил главный тренер английского клуба Дэвид Мойес в комментарии пресс-службе "молотобойцев".

"Ярмоленко уже начал тренироваться. На этой неделе он работал с нами, но не находился в общей группе на тренировке. Ему осталось совсем немного до возвращения", - заявил Мойес.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. Ранее предполагалось, что украинец успеет восстановиться к началу марта.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна зарплата Ярмоленко в "Вест Хэме".