"Осталось немного": Ярмоленко приступил к тренировкам после травмы
23:55, 21 февраля 2020Футбол
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Украинец пока не вернулся в общую группу.
Ярмоленко вернется на поле в начале марта / фото: whufc.com
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже приступил к тренировкам после травмы.
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Об этом сообщил главный тренер английского клуба Дэвид Мойес в комментарии пресс-службе "молотобойцев".
"Ярмоленко уже начал тренироваться. На этой неделе он работал с нами, но не находился в общей группе на тренировке. Ему осталось совсем немного до возвращения", - заявил Мойес.
Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. Ранее предполагалось, что украинец успеет восстановиться к началу марта.
В текущем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.
УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна зарплата Ярмоленко в "Вест Хэме".
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