Ярмоленко является самым высокооплачиваемым футболистом Вест Хэма: названа сумма

Первым по заработку в АПЛ оказался голкипер "Манчестер Юнайтед".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет самую высокую зарплату в английском "Вест Хэме".

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Информацию о доходах игроков в АПЛ опубликовал Spotrac.

Ярмоленко получает 115 тысяч фунтов (136,5 тысяч евро) в неделю. Таким образом, его годовая зарплата составляет 5,98 млн фунтов (7,1 млн евро). В тройку самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма" входят Джек Уилшир (5,2 млн фунтов) и Фелипе Андерсон (4,42 млн фунтов).

В первую тройку самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги входят голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (19,5 млн фунтов), а также полузащитники "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (18,2 млн фунтов) и Рахим Стерлинг (15,6 млн фунтов).

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра и не появляется на поле с 14 декабря. В текущем сезоне на счету хавбека 3 гола и 1 ассист в 15 матчах АПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле.