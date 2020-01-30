УАФ представила график использования VAR на четыре тура УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовал список поединков УПЛ и Кубка Украины, в которых будет работать система VAR.
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Впервые в УПЛ система видеопомощи судьям будет использована на матче "Динамо" - "Ворскла" 22 февраля. График составлен на 19-22 туры.
Стоит отметить, что в первых турах после зимней паузы VAR будет работать на всех четырех поединках "Динамо", трех - "Днепра-1" и двух - "Шахтера". Также система будет применяться на играх 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" - "Александрия" и "Десна" - "Ворскла".
19-й тур
"Динамо" - "Ворскла"
"Шахтер" - "Десна"
20-й тур
"Днепр-1" - "Динамо"
"Заря" - "Олимпик"
21-й тур
"Динамо" - "Колос"
"Шахтер" - "Днепр-1"
22-й тур
"Александрия" - "Динамо"
"Днепр-1" - "Мариуполь"
УНИАН ранее также сообщал о том, что команда УПЛ вошла в топ-25 самых эффективных в Европе.