УАФ представила график использования VAR на четыре тура УПЛ

Также технология будет задействована в Кубке Украины.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовал список поединков УПЛ и Кубка Украины, в которых будет работать система VAR.

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Впервые в УПЛ система видеопомощи судьям будет использована на матче "Динамо" - "Ворскла" 22 февраля. График составлен на 19-22 туры.

Стоит отметить, что в первых турах после зимней паузы VAR будет работать на всех четырех поединках "Динамо", трех - "Днепра-1" и двух - "Шахтера". Также система будет применяться на играх 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" - "Александрия" и "Десна" - "Ворскла".

19-й тур

"Динамо" - "Ворскла"

"Шахтер" - "Десна"

20-й тур

"Днепр-1" - "Динамо"

"Заря" - "Олимпик"

21-й тур

"Динамо" - "Колос"

"Шахтер" - "Днепр-1"

22-й тур

"Александрия" - "Динамо"

"Днепр-1" - "Мариуполь"

УНИАН ранее также сообщал о том, что команда УПЛ вошла в топ-25 самых эффективных в Европе.