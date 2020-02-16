Манчестер Сити грозит еще одно серьезное наказание из-за финансовых махинаций - СМИ

У топ-клуба из Манчестера могут отобрать титул чемпиона Англии.

"Манчестер Сити" может быть лишен титула чемпиона Англии 2013-2014 в связи с нарушением финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, "Сити" может быть лишен чемпионства, если в ходе отдельного расследования АПЛ подтвердятся нарушения финансового фэйр-плей со стороны клуба.

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Предполагается, что в АПЛ изучат период с 2012 по 2016 год. По данным УЕФА, именно в этот период "Ман Сити" нарушал финансовый фэйр-плей, завышая спонсорские доходы.

В таком случае, с "горожан" будут сняты очки, а чемпионский титул достанется "Ливерпулю", который в сезоне 2013-2014 отстал от "Ман Сити" на 2 очка.

Пока не ясно, будет ли при рассмотрении дела также учитываться чемпионство "Сити" в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в связи с нарушением финансового фэйр-плей УЕФА на два года отстранил "Ман Сити" от участия в Лиге чемпионов. Также клубу может грозить снятие очков в АПЛ.