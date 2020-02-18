"Выше по уровню": экс-форвард сборной Украины назвал фаворита в дуэли Шахтера и Бенфики

Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в Лиге Европы.

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей назвал фаворита в противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Слова Воробья приводит terrikon.com.

"Фаворит в этой паре, наверное, все же "Бенфика". У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет - футбол покажет. К сожалению, для "Шахтера" матч с "Бенфикой" - первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у "Шахтера" нет такой игровой практики, как у "Бенфики". Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев", - сказал Воробей.

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По мнению экс-футболиста, "Бенфика", которая играет с двумя нападающими, попытается использовать слабости "Шахтера" в обороне:

"Однозначно "Бенфика" изучала "Шахтер" и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона - не самая сильная сторона "Шахтера", так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, "Бенфика" попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров "Шахтера". У нас игроки есть, способные противостоять "Бенфике". Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника".

Напомним, первый матч "Шахтера" и "Бенфики" пройдет в Харькове 20 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы "Шахтера" пройти "Бенфику".