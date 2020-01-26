Забросали шарфами и шапками: турецкие фанаты провели оригинальную акцию (видео)

Болельщики решили поддержать пострадавших от землетрясения во время поединка чемпионата Турции.

Фанаты турецкого "Фенербахче" во время домашнего матча турецкой Суперлиги против "Истанбула" необычным образом поддержали пострадавших от землетрясения.

Трибуны скандировали "Мы не дадим вам замерзнуть", а в направлении поля летели шарфы, шапки и другие теплые вещи.

Игра завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:0.

Землетрясение произошло в городе Элязыг. Его последствиями стала гибель 29 человек, а также травмы сотен людей и разрушенные дома. Этот город считается одним из самых холодных в Турции - по этой причине акция фанатов выглядела таким образом.

At the end of the Fenerbahçe game on Saturday, fans threw scarves onto the pitch to be sent to those affected by the earthquake in Turkey ❤️



(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/qsFQ6n5nVf — ESPN FC (@ESPNFC) 25 января 2020 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Селезнев продолжил голевую серию в Турции.