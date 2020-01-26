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Забросали шарфами и шапками: турецкие фанаты провели оригинальную акцию (видео)

12:28, 26 января 2020
Футбол
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Болельщики создали гору из шарфов и других теплых вещей / фото: twitter.com/fenerbahce

Фанаты турецкого "Фенербахче" во время домашнего матча турецкой Суперлиги против "Истанбула" необычным образом поддержали пострадавших от землетрясения.

Трибуны скандировали "Мы не дадим вам замерзнуть", а в направлении поля летели шарфы, шапки и другие теплые вещи.

Игра завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:0.

Землетрясение произошло в городе Элязыг. Его последствиями стала гибель 29 человек, а также травмы сотен людей и разрушенные дома. Этот город считается одним из самых холодных в Турции - по этой причине акция фанатов выглядела таким образом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Селезнев продолжил голевую серию в Турции.

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