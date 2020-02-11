Бывший тренер Челси и Наполи продолжит карьеру в клубе УПЛ

Луиджи Ночентини пополнит тренерский штаб "Днепра-1".

Итальянский тренер Луиджи Ночентини станет ассистентом главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко.

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Об этом сообщил fcdnipro.com.

Что касается деталей сотрудничества, то пока лишь известно, что 31-летний специалист будет отвечать за тактическое направление.

Ночентини имеет солидный опыт, несмотря на свой возраст. Ранее он входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в итальянском "Наполи" и английском "Челси". Журналисты называли Ночентини "компьютерным мастером".

"Днепр-1" занимает восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Первый матч после зимней паузы команда проведет 23 февраля против "Карпат" на выезде.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" усилился чемпионом Беларуси.