Бывший тренер Челси и Наполи продолжит карьеру в клубе УПЛ
11:27, 11 февраля 2020Футбол
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Луиджи Ночентини пополнит тренерский штаб "Днепра-1".
Ночентини работал с Маурицио Сарри / фото: facebook.com/Noce88
Итальянский тренер Луиджи Ночентини станет ассистентом главного тренера "Днепра-1" Дмитрия Михайленко.
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Об этом сообщил fcdnipro.com.
Что касается деталей сотрудничества, то пока лишь известно, что 31-летний специалист будет отвечать за тактическое направление.
Ночентини имеет солидный опыт, несмотря на свой возраст. Ранее он входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в итальянском "Наполи" и английском "Челси". Журналисты называли Ночентини "компьютерным мастером".
"Днепр-1" занимает восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Первый матч после зимней паузы команда проведет 23 февраля против "Карпат" на выезде.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" усилился чемпионом Беларуси.
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