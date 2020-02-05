Ливерпуль молодежным составом победил в матче Кубка Англии благодаря курьезному автоголу (видео)

Мерсисайдцы на протяжении сорока матчей не знают поражений на своем поле.

"Ливерпуль" обыграл "Шрусбери Таун" в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии.

"Красные" провели эту встречу молодежным составом, так как главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение предоставить отдых игрокам основы во время зимней паузы в АПЛ. В матче с "Шрусбери Таун" "Ливерпулем" руководил тренер дубля Нил Критчли.

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Интересно, что полузащитник Кертис Джонс в возрасте 19 лет и пяти дней стал самым молодым капитаном в истории "Ливерпуля".

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный раз в матче мяч оказался в сетке благодаря курьезному автоголу - на 75-й минуте Роу-Шон Уильямс головой отправил мяч в собственные ворота с линии штрафной площади. Он перебросил голкипера, который покинул ворота.

Как сообщает OptaJoe в Twitter, "Ливерпуль" не проигрывает на домашнем стадионе уже в сорока матчах подряд (35 побед и 5 ничьих). В предыдущий раз "красные" проигрывали на "Энфилде" еще 26 сентября 2018 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Кертис Джонс забил фантастический победный гол в Кубке Англии.