Российский футбольный комментатор, который работал в Украине, рассказал о своей борьбе с раком (видео)

Юрий Розанов впервые рассказал о своем заболевании.

Известный футбольный комментатор Юрий Розанов впервые рассказал о том, что уже год ведет борьбу с раком.

У Розанова диагностировали рак в начале прошлого года. Комментатор обследовался в Корее и с мая перестал работать, так как проходил лечение. 18 ноября Розанов вернулся к комментированию, но борьба с заболеванием еще не окончена. С момента лечения, по его словам, прошел год, а через полмесяца его ждет очередное МРТ.

Детально о своем заболевании Розанов рассказал сайту "Матч ТВ":

"Взял и упал. Сказать ничего не могу. Хорошо, что супруга рядом была, вызвали быстро "скорую", и она быстро приехала. Поначалу искали что-то типа инсульта. Оказалось, что дело не в этом. Метастазы в голове, что-то там еще в костях. Диагноз - нот гуд".

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"Было нелегко понимать корейского профессора - уровень английского у нас примерно одинаковый. Я начал у него спрашивать, есть ли у меня год или полтора года. А он ответил: "Я не знаю. Давайте пробовать". Потом оказалось, что после первой химии появились улучшения, после второй - пришла пора ехать домой. Это не победа - химия просто начала работать", - рассказал Розанов.

По словам комментатора, его первой реакцией на диагноз было "полное спокойствие":

"Потому что рядом со мной была супруга. Понимал, что сегодня я не умру, сегодня, здесь, сейчас - не умру. Это мне очень помогло. Господь дал прожить более трех десятков лет с лучшей женщиной на свете. Просить у него большего было бы наглостью с моей стороны. Это первое, что пришло мне в голову. Меня настигло философское спокойствие. Сразу вспомнил какие-то истории превозмогания. Но я не такой. Я не боец".

Розанов также рассказал о своем настрое в борьбе с недугом:

"Каждый день, когда я просыпался, видел солнышко, понимал, как это прекрасно. Благодаря такому отношению все начало сползать. Потом я понял, что нужно возвращаться в работу. Брать и возвращаться. Все говорят, что путь к излечению от рака - в голове. У меня нет повода с этим спорить. Как только ты выгнал эту муть из головы - это называется позитивом. Если что-то случится - ну, случится. Не буду говорить, что меня это совсем не беспокоит, это было бы неправдой. Мозги освободить намного полезнее".

Напомним, 58-летний Розанов с 2012 по 2014 годы работал на телеканалах "Футбол 1/2" в Украине. Комментатор также известен тем, что озвучивал русскую версию популярной компьютерной игры "FIFA".

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