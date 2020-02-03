"В срочном порядке": Каштру назвал условие, при котором Шахтер выйдет на трансферный рынок зимой

Главный тренер "Шахтера" считает, что в его распоряжении есть сбалансированный состав.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что донецкий клуб не будет подписывать новых игроков в зимнее межсезонье, если команду никто не покинет.

Об этом Каштру сказал в комментарии для программы "Футбольный формат".

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"У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях - защите, полузащите и атаке - у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении", - сказал Каштру.

Он также напомнил, что состав команды пополнили два игрока, которые вернулись из аренды:

"Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах".

Как сообщал УНИАН, ранее бразилец Тайсон пожаловался на то, что "Шахтер" не отпускает его.