"Не отпускают": Тайсон пожаловался на Шахтер в сети
13:51, 29 января 2020Футбол
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Бразильский футболист написал, что не может покинуть донецкий клуб.
Тайсон собирается покинуть Шахтер / фото: facebook.com/fcshakhtar
Полузащитник "Шахтера" Тайсон в Instagram написал, что донецкий клуб не хочет отпускать его.
Под одним из постов, в котором Тайсон написал: "Продолжают стоять, продолжаю верить", его подписчик написал: "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт".
В ответ на это Тайсон написал: "Они не хотят меня отпускать!" и добавил смайлы со слезами.
Напомним, прошлым летом Тайсоном интересовались "Милан" и "Рома". Бразилец публично просил "Шахтер" отпустить его, однако "горняки" не приняли предложение о трансфере.
Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил, что не будет продлевать действующий контракт с "Шахтером".
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