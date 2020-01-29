"Не отпускают": Тайсон пожаловался на Шахтер в сети

Бразильский футболист написал, что не может покинуть донецкий клуб.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон в Instagram написал, что донецкий клуб не хочет отпускать его.

Под одним из постов, в котором Тайсон написал: "Продолжают стоять, продолжаю верить", его подписчик написал: "Давай соберем деньги, чтобы выкупить твой контракт".

В ответ на это Тайсон написал: "Они не хотят меня отпускать!" и добавил смайлы со слезами.

Напомним, прошлым летом Тайсоном интересовались "Милан" и "Рома". Бразилец публично просил "Шахтер" отпустить его, однако "горняки" не приняли предложение о трансфере.

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил, что не будет продлевать действующий контракт с "Шахтером".