Назван матч: VAR впервые будет использован в УПЛ 22 февраля

Технология будет использована на игре с участием киевского "Динамо".

Система видеопомощи арбитрам VAR будет впервые использована в украинской Премьер-лиге на матче 19-го тура между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой".

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Поединок пройдет 22 февраля на НСК "Олимпийский".

Кроме того, VAR также будет использован на игре между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной" 23 февраля на ОСК "Металлист".

В каждом следующем туре УПЛ система видеопомощи будет использоваться на двух поединках из шести. Выбирать их будет специальная комиссия, в которую вошли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

УНИАН ранее сообщал о том, что УПЛ представила расписание 19 и 20 туров.