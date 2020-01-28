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Миланский Интер объявил о трансфере звездного футболиста (фото)

16:06, 28 января 2020
Футбол
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Кристиан Эриксен будет играть под №24 / фото: twitter.com/Inter_en

Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Контракт с 27-летним Эриксеном подписан до 30 июня 2024 года.

В "Интере" датчанин будет выступать под №24.

Презентация Эриксена прошла в знаменитом оперном театре "Ла Скала".

По неофициальным данным, трансфер Эриксена, которым ранее также интересовался "Реал", обошелся "Интеру" всего в 20 миллионов евро, так как летом у датчанина истекал контракт с "Тоттенхэмом". Он отказался его продлевать и по окончании сезона мог покинуть лондонский клуб бесплатно.

В "Интере" Эриксен будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичок "Боруссии" Эрлинг Холанд установил впечатляющий рекорд в Бундеслиге.

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