Миланский Интер объявил о трансфере звездного футболиста (фото)
Датский полузащитник Кристиан Эриксен перешел из английского "Тоттенхэма" в итальянский "Интер".
Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
Контракт с 27-летним Эриксеном подписан до 30 июня 2024 года.
В "Интере" датчанин будет выступать под №24.
Презентация Эриксена прошла в знаменитом оперном театре "Ла Скала".
📸 | PHOTOS— Inter (@Inter_en) January 28, 2020
Looking dapper, @ChrisEriksen8! 🤩⚫️🔵#WelcomeChristian#NotForEveryonepic.twitter.com/cYeNQWGUfu
По неофициальным данным, трансфер Эриксена, которым ранее также интересовался "Реал", обошелся "Интеру" всего в 20 миллионов евро, так как летом у датчанина истекал контракт с "Тоттенхэмом". Он отказался его продлевать и по окончании сезона мог покинуть лондонский клуб бесплатно.
В "Интере" Эриксен будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год и станет вторым самым высокооплачиваемым игроком Серии А после Криштиану Роналду.
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