Трансфер защитника Шахтера в лондонский Арсенал: появились новые подробности

Новый главный тренер "Арсенала" следил за Николаем Матвиенко на протяжении двух лет.

Появились новые подробности возможного трансфера защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".

Об этом сообщает zbirna.com.

Источник в Лондоне сообщил изданию, что Матвиенко является приоритетным вариантом для "Арсенала" на усиление позиции центрального защитника в зимнее межсезонье.

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Отмечается, что на протяжении последних двух лет за Матвиенко следил новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который ранее работал ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Именно Артете ранее принадлежала идея подписать Матвиенко в "Сити", теперь же он хочет видеть украинца в составе "канониров".

По данным издания, нынешний тренерский штаб "Арсенала" контактировал с одним из украинских специалистов по поводу игровых и человеческих качеств Матвиенко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард "Шахтера" перешел в турецкий клуб.