Манчестер Юнайтед может возглавить один из лучших тренеров мира - СМИ

Маурисио Почеттино может сменить Уле-Гуннара Сульшера.

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

По данным источника, "МЮ" хочет, чтобы Почеттино приступил к работе с командой следующим летом.

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Аргентинский тренер уже дал предварительное согласие, но переговоры продолжаются. Одним из условий Почеттино является полный контроль над трансферами клуба.

Руководство "МЮ" также контактировало с итальянцем Массимилиано Аллегри, однако кандидатура Почеттино является приоритетной.

Напомним, в 2019 году Почеттино вошел в десятку лучших тренеров мира по версии ФИФА. Под его руководством "Тоттенхэм" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов. Из лондонского клуба тренер был уволен в ноябре.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер. Под его руководством команда занимает пятое место в таблице АПЛ.

Как сообщал УНИАН, ранее "МЮ" проиграл в АПЛ "Ливерпулю".