Стал известен соперник сборной Украины в домашнем товарищеском матче перед Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольный поединок 26 мая.

Сборная Украины перед чемпионатом Европы-2020 проведет товарищеский матч против сборной Кипра.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч пройдет 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, утвердят позже.

В рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 95-е место.

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Напомним, ранее стали известны соперники сборной Украины на товарищеские матчи в марте - "желто-синие" на выезде сыграют со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

На Евро-2020 сборная Украины стартует 14 июня матчем против сборной Нидерландов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, где сборная Украины будет базироваться во время Евро-2020.