Стал известен соперник сборной Украины в домашнем товарищеском матче перед Евро-2020
12:41, 10 января 2020Футбол
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Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольный поединок 26 мая.
Сборная Украины / REUTERS
Сборная Украины перед чемпионатом Европы-2020 проведет товарищеский матч против сборной Кипра.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матч пройдет 26 мая в Украине. Город, который будет принимать поединок, утвердят позже.
В рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 95-е место.
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Напомним, ранее стали известны соперники сборной Украины на товарищеские матчи в марте - "желто-синие" на выезде сыграют со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).
На Евро-2020 сборная Украины стартует 14 июня матчем против сборной Нидерландов.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, где сборная Украины будет базироваться во время Евро-2020.
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