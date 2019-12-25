Стало известно, где сборная Украины будет базироваться во время Евро-2020

Тренировочный лагерь украинской сборной во время чемпионата Европы будет находиться в Румынии.

Сборная Украины во время Евро-2020 будет проживать и тренироваться в Бухаресте.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает официальный сайт УАФ.

"Наши представители просмотрели несколько вариантов. Знаю, что мы изучали возможности базирования в Амстердаме, Будапеште, Мюнхене - просматривали там все варианты, которые УЕФА рекомендует для участников Евро-2020. Но в итоге остановились на Бухаресте. У нас было определенное преимущество, потому что мы еще до жеребьевки точно знали, в какой группе играть. Поэтому и забронировали вариант, который понравился, раньше оппонентов", - сказал Павелко.

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Он также отметил, что окончательное решение при выборе места дислокации было за главным тренером сборной Андреем Шевченко.

По словам Павелко, в Бухаресте будет работать фан-посольство для украинских болельщиков:

"В Бухаресте мы планируем открыть фан-посольство, в котором поклонники сборной Украины смогут получить ответы на любые вопросы".

Напомним, в Бухаресте Украине предстоит провести матчи второго тура группового этапа (18 июня, соперник неизвестен) и третьего (22 июня против Австрии). Первый матч "желто-синие" проведут в Амстердаме (14 июня против сборной Нидерландов).

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины перед Евро-2020 может сменить технического спонсора.