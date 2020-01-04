"Дает повод для оптимизма": Маркевич сделал прогноз на выступление Украины на Евро-2020

Известный тренер верит в команду Андрея Шевченко.

Украинский тренер Мирон Маркевич выразил мнение, что сборная Украины сможет выйти из группы на Евро-2020.

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Специалиста цитирует пресс-служба УАФ.

"Перед отбором у меня был сдержанный оптимизм, но команда Андрея Шевченко проявила себя во всей красе. Мало того, что наша сборная обошла в турнирной таблице чемпионов Европы, португальцев, так еще и всю дистанцию квалификации было пройдено без поражений. Молодцы.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра "сине-желтых" дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента", - отметил Маркевич.

Также глава Комитета национальных сборных УАФ заявил, что украинцы смогут побороться за победу против каждого соперника в группе:

"Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, с Рональдом Куманом команда существенно прибавила. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев. Об Австрии сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина, по меньшей мере, не уступает австрийцам".

УНИАН ранее сообщал о том, что Маркевич надеется вернуться к тренерской работе.