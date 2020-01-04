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"Дает повод для оптимизма": Маркевич сделал прогноз на выступление Украины на Евро-2020

19:57, 04 января 2020
Футбол
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Маркевич верит в сборную / фото: УАФ

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Специалиста цитирует пресс-служба УАФ.

"Перед отбором у меня был сдержанный оптимизм, но команда Андрея Шевченко проявила себя во всей красе. Мало того, что наша сборная обошла в турнирной таблице чемпионов Европы, португальцев, так еще и всю дистанцию квалификации было пройдено без поражений. Молодцы.

Прежде всего, хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы. Игра "сине-желтых" дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента", - отметил Маркевич.

Также глава Комитета национальных сборных УАФ заявил, что украинцы смогут побороться за победу против каждого соперника в группе:

"Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, с Рональдом Куманом команда существенно прибавила. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев. Об Австрии сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина, по меньшей мере, не уступает австрийцам".

УНИАН ранее сообщал о том, что Маркевич надеется вернуться к тренерской работе.

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Новость в сюжете: Украина на Евро-2020
Теги: #сборная Украины#Евро-2020#Мирон Маркевич