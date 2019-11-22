"Эта тема не закрыта": Маркевич надеется вернуться к тренерской работе

При этом украинский специалист опроверг информацию о переговорах с казахстанским клубом.

Украинский специалист Мирон Маркевич заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе.

Об этом Маркевич сообщил в комментарии для сайта "Футбол 24".

"Я уже хочу поработать. Эта тема для меня еще не закрыта. Я бы принял еще какую-то команду", - сказал тренер.

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При этом Маркевич подчеркнул, что информация казахстанских СМИ о том, что он может возглавить один из местных клубов является неправдивой:

"Ничего об этом не знаю. Никаких переговоров не веду. Я не с кем не разговаривал. Говорю вам откровенно. Может, они что-то планируют, а я об этом не знаю".

По словам тренера, в 2019 году он отклонил два предложения по работе:

"Это были команды не из Украины. Недостаточно серьезные проекты".

Напомним, на данный момент Маркевич является главой Комитета национальных сборных УАФ. Последним клубом тренера был "Днепр", который он покинул в 2016 году.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский специалист Юрий Максимов возглавил полтавскую "Ворсклу".