ФИФА хочет внести изменения в правило офсайда
ФИФА планирует внести значительные изменения в правило определения положения вне игры.
Об этом сообщает The Times.
Как утверждает источник, в ФИФА обсуждают возможную реформу, после которой офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между игроками будет "очевидный просвет".
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Под этим определением понимается то, что атакующий игрок находится в офсайде, только если все его тело находится впереди соперника так, что между ними имеется просвет.
На данный момент офсайд может быть зафиксирован, даже в том случае, если рука атакующего футболиста находится впереди защитника.
Если ФИФА одобрит данную идею, то ее предложат Международному совету футбольных ассоциаций для тестирования и дальнейшего утверждения.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-президент УЕФА Мишель Платини выступил против VAR.