Клуб Ярмоленко уволил главного тренера

Мануэль Пеллегрини отправлен в отставку в связи с плохими результатами команды.

Английский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уволил главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.

Об этом сообщает пресс-служба "Вест Хэма".

Пеллегрини уволен после поражения "молотобойцев" в матче 20-го тура АПЛ против "Лестера" (1:2).

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"Большое разочарование, что нам приходится принять такое решение. Было удовольствием работать со специалистом его уровня. Однако стало очевидно, что клубу требовались изменения, чтобы вернуться в правильное русло, учитывая наши амбиции в сезоне. Почувствовали, что нужно действовать сейчас, чтобы дать новому главному тренеру необходимое время для достижения целей", - сказал совладелец клуба Дэвид Салливан.

66-летний Пеллегрини возглавлял "Вест Хэм" с 2018 года.

На данный момент команда занимает лишь 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола признал победу "Ливерпуля" в чемпионской гонке.