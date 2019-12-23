Позади - Интер и Челси: Динамо вошло в топ-15 команд в истории Лиги чемпионов

В рейтинг попали еще пять украинских команд.

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов.

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Критериями были исключительно результаты команд за период с 1955-го по 2019 год. Каждая победа принесла клубу два очка, а ничья - одно.

Киевское "Динамо" набрало 246 очков и занимает 11-е место в списке. В топ-100 также вошел донецкий "Шахтер" - 132 очка и 32-е место. В списке также есть "Днепр", "Заря", "Металлист" и "Таврия".

Лучшим клубом в истории ЛЧ стал мадридский "Реал" (600 очков), а в топ-3 вошли "Бавария" (474) и "Барселона" (446).

Топ-15 рейтинга:

1. "Реал" - 600 очков

2. "Бавария" - 474

3. "Барселона" - 446

4. "Манчестер Юнайтед" - 374

5. "Ювентус" - 349

6. "Милан" - 314

7. "Ливерпуль" - 289

8. "Бенфика" - 287

9. "Порту" - 277

10. "Аякс" - 266

11. "Динамо" - 246

12. "Арсенал" - 245

13. "Селтик" - 236

14. "Интер" - 219

15. "Челси" - 214

...32. "Шахтер" - 132

...173. "Днепр" - 14

...282. "Заря" - 5

...333. "Металлист" - 3

...344. "Таврия" - 3

УНИАН ранее сообщал о том, что защитник Динамо может продолжить карьеру в Перу.