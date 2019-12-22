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Матч Тоттенхэма и Челси останавливали из-за расизма

23:04, 22 декабря 2019
Футбол
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Челси одержал победу / REUTERS

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Главный рефери поединка Энтони Тейлор был вынужден приостановить встречу во втором тайме, когда болельщики что-то выбросили на поле.

Затем к арбитру подошел защитник "Челси" Антонио Рюдигер и заявил, что фанаты на трибунах изображали обезьян.

В дальнейшем диктор на стадионе несколько раз предупреждал болельщиков, что "расизм мешает проведению игры".

Поединок завершился победой команды Фрэнка Лэмпарда со счетом 2:0.

"Челси" набрал 32 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" имеет в активе 26 очков и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал о том, что в чемпионате Италии запустили противоречивую кампанию борьбы с расизмом.

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Теги: #Челси#АПЛ#Тоттенхэм