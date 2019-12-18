Барселона и Реал впервые за 17 лет завершили Эль Класико без голов

Команды так и не сумели распечатать ворота друг друга.

18 декабря на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии состоялся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом".

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Команды не смогли определить победителя и впервые с 2002 года завершили Эль Класико без голов.

C первых минут каталонцы вошли в атаку, но ближе к середине тайма "Реал" почувствовал уверенность и сумел перехватить мяч. В целом моментов было не слишком много, но по одному очень явному создать все-таки удалось.

Сначала Каземиро пробивал головой и Пике сумел вынести мяч с линии ворот. В ответ "Барса" провела похожую атаку и Месси отправлял мяч уже в пустые ворота, но Рамос в последний момент "подменил" Куртуа и отразил удар.

После перерыва борьбы стало еще больше, а в завершающей стадии игроков обеих команд подводила точность ударов и передач. На 73-й минуте мадридцы были близки к победе, когда Менди отдал пас на Бэйла, а валлиец расстрелял ворота каталонцев, но в итоге гол был отменен из-за офсайда.

"Барселона" - "Реал" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 82)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Иско (Родриго, 80)

Предупреждения: Ракитич, Суарес, Лангле - Каземиро, Бэйл, Иско, Рамос, Карвахаль

Таким образом, "Барселона" и "Реал" набрали по 36 очков и продолжают делить 1-2 места в чемпионате Испании.

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