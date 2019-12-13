Лига Европы: известны все участники плей-офф

Борьбу за трофей в 1/16 финала продолжат 32 команды.

После завершения группового этапа определились все участники плей-офф Лиги Европы.

Борьбу на этой стадии продолжают 32 клуба: 24 пробились в плей-офф, заняв первые и вторые места на групповой стадии Лиги Европы, еще 8 опустились во второй по значимости еврокубок из Лиги чемпионов.

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От Украины на этой стадии будет играть только донецкий "Шахтер", который остался единственным представителем страны на евроарене.

Победители групп Лиги Европы: "Арсенал", "Базель", "Брага", "Гент", "Истанбул ББ", ЛАСК, "Мальме", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Севилья", "Селтик", "Эспаньол"

Вторые места в группах Лиги Европы: "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Копенгаген", "Лудогорец", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе", "Клуж"

Команды из Лиги чемпионов: "Аякс", "Бенфика", "Зальцбург", "Интер", "Байер", "Брюгге", "Олимпиакос", "Шахтер"

Сеяными при жеребьевке будут победители групп Лиги Европы, а также первые четыре команды из списка команд Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 декабря.

УНИАН ранее также сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.