Громко хлопнуть дверью: анонс матча Гент - Александрия

Украинская команда завершает еврокубковую кампанию.

В четверг, 12 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги Европы "Александрия" проведет матч в Бельгии против "Гента".

Начало встречи - в 22:00.

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"Гент"

"Гент" возглавляет группу I и уже решил вопрос выхода в еврокубковую весну, набрав 9 очков.

Единственный вопрос - сохранить первое место в квартете, ведь "Вольфсбург" отстает всего на один пункт. В таком случае при жеребьевке можно будет надеяться на менее опасного соперника в 1/16 финала.

Бельгийцы имеют минимальные кадровые проблемы - из-за дисквалификации не сыграет Нгаду, а травму получил Дерейк. Особенной изюминкой снова станет участие в игре со стороны "Гента" украинцев - Игорь Пластун и Роман Яремчук являются лидерами команды, а Роман Безус также имеет все шансы получить игровое время.

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"Александрия"

За пять матчей украинская команда набрала только три очка, и уже потеряла шансы догнать "Гент" (9) и "Вольфсбург" (8), чтобы побороться за плей-офф.

Последний матч подопечные Владимира Шарана провели в УПЛ, разгромив "Ворсклу" - 3:0. В чемпионате Украины александрийцы идут пятыми, набрав 30 очков.

Стоит отметить, что у команды имеются серьезные кадровые потери. Бухал, Шастал и Ситало из-за травм остались в Украине, тогда как участие Банады, Довгого и Шендрика остается под вопросом.

Хоть мотивации и нет, но желание у команды не ударить в грязь лицом все равно осталось. В первом матче еще во втором туре группового этапа "Александрия" сумела спасти ничью - 1:1. Теперь украинцы попытаются повторить этот успех на выезде.

Ориентировочные составы

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Асаре, Мохаммади, Кумс, Дэвид, Овусу, Одиджа, Депуатр, Яремчук

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Шендрик, Мирошниченко, Гречишкин, Запорожан, Ковалец, Лучкевич, Безбородько, Третьяков

Арбитр

Работать на матче будет румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску.