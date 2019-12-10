Гент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
19:26, 10 декабря 2019Футбол
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Бронзовый призер чемпионата Украины завершит свой путь в еврокубках матчем в Бельгии.
Александрия - Гент / REUTERS
12 декабря "Александрия" на выезде проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента".
По мнению букмекеров, "Александрия" - аутсайдер матча с "Гентом".
На победу "Гента" дается коэффициент 1,30, на ничейный результат - 5,60, а на победу "Александрии" - 11,50.
На то, что хозяева не проиграют (выиграют или сыграют вничью) букмекеры выставили коэффициент 1,05, а на то, что "Александрия" наберет очки в гостях - 3,75.
Напомним, украинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав в пяти матчах только 3 очка. В то же время "Гент" уже пробился в следующий этап.
Встреча "Александрии" и "Гента" в первом круге завершилась вничью - 1:1.
Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Александрия" в УПЛ разгромила "Ворсклу".
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