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Гент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

19:26, 10 декабря 2019
Футбол
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Александрия - Гент / REUTERS

По мнению букмекеров, "Александрия" - аутсайдер матча с "Гентом".

На победу "Гента" дается коэффициент 1,30, на ничейный результат - 5,60, а на победу "Александрии" - 11,50.

На то, что хозяева не проиграют (выиграют или сыграют вничью) букмекеры выставили коэффициент 1,05, а на то, что "Александрия" наберет очки в гостях - 3,75.

Напомним, украинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав в пяти матчах только 3 очка. В то же время "Гент" уже пробился в следующий этап.

Встреча "Александрии" и "Гента" в первом круге завершилась вничью - 1:1.

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Александрия" в УПЛ разгромила "Ворсклу".

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Теги: #Лига Европы#букмекеры#Александрия