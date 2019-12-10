Гент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины завершит свой путь в еврокубках матчем в Бельгии.

12 декабря "Александрия" на выезде проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента".

По мнению букмекеров, "Александрия" - аутсайдер матча с "Гентом".

На победу "Гента" дается коэффициент 1,30, на ничейный результат - 5,60, а на победу "Александрии" - 11,50.

На то, что хозяева не проиграют (выиграют или сыграют вничью) букмекеры выставили коэффициент 1,05, а на то, что "Александрия" наберет очки в гостях - 3,75.

Напомним, украинский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф, набрав в пяти матчах только 3 очка. В то же время "Гент" уже пробился в следующий этап.

Встреча "Александрии" и "Гента" в первом круге завершилась вничью - 1:1.

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Александрия" в УПЛ разгромила "Ворсклу".