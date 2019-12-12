На кону - плей-офф и репутация: анонс матча Динамо - Лугано

Киевляне проведут заключительный матч в группе Лиги Европы.

12 декабря киевское "Динамо" будет принимать на "Олимпийском" швейцарский "Лугано" в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.

Начало встречи - в 19:55.

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"Динамо"

Вице-чемпион Украины завершает выступления в еврокубках в этом году, но рассчитывает пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Для этого команде Алексея Михайличенко нужна победа. Чтобы гарантировать себе путевку в 1/16 финала - надо побеждать швейцарцев с разницей минимум в два мяча. В настоящий момент киевляне занимают третье место в группе B и отстают от "Мальме" на два пункта, а от "Копенгагена" - на три.

В последнее время динамовцы демонстрируют самые разные результаты и находятся под давлением болельщиков и СМИ. Все началось с поражения от "Шахтера" (0:1), после чего была уверенная победа над принципиальным соперником - удалось разбить "Мариуполь" (3:0). Однако затем в прошлом туре ЛЕ довольно неожиданно украинцы не справились с "Мальме" на выезде - 3:4. В той игре ничья была упущена на последних секундах.

Далее в УПЛ "Динамо" обыграло "Олимпик" (3:1), а в прошлом туре киевляне уступили конкуренту в борьбе за второе место в таблице - луганской "Заре" со счетом 1:2. Теперь команда занимает третью строчку в Премьер-лиге.

Неудача в игре с "Лугано" может серьезно пошатнуть положение тренерского штаба Алексея Михайличенко и ударить по репутации клуба.

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"Лугано"

Швейцарцы уже упустили все шансы на выход в плей-офф - команда идет четвертой и имеет два очка.

"Лугано" проводит еврокубковую кампанию скромно во всех смыслах - мало пропускает, но и мало забивает. В четвертом туре команда разошлась миром с "Мальме" (0:0), а в прошлом - уступила "Копенгагену" (0:1). Обе игры прошли дома.

В последних трех турах чемпионата Швейцарии подопечные Маурицио Якобаччи обыграли "Тун" (3:0) и "Серветт" (1:0), а также разошлись миром с "Ксамаксом" (1:1).

В турнирной таблице швейцарского первенства "Лугано" постепенно выбралось со дна и уже занимает шестую строчку. В целом команда набрала неплохую форму и выглядит лучше, чем в октябре, когда швейцарцы сыграли с "Динамо" вничью - 0:0.

Кадровая ситуация

У "Динамо" из-за дисквалификации игру пропустят Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич и Артем Шабанов. После травмы вернулся Денис Попов, а также в общей группе тренируются Виталий Миколенко и Владимир Шепелев. В лазарете остается центрбек Никита Бурда.

У швейцарцев целый ряд игроков травмирован, а из-за дисквалификации в Киев не полетел форвард Карлиньос. Таким образом, тренер сможет дать шанс резервистам.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Беседин

"Лугано": Бауманн, Обексер, Дапрела, Кечкеш, Яо, Кустодио, Ковило, Вечей, Араторе, Лаванши, Холендер

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Не скажу, что у нас все хорошо и отлично, но я надеюсь на это. На такие матчи настраивать нет смысла, все понимают его важность. Все знают, что все в наших руках. Матч надо начинать не с первого касания, а намного раньше. Это психологический фактор, с которым надо бороться, чтобы не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру".

Главный тренер "Лугано" Маурицио Якобаччи:

"Наше участие в Лиге Европы подходит к завершению. Мы знаем, что нам будет противостоять сильная команда, которой крайне необходима победа. "Динамо" будет прилагать все усилия, чтобы быстро забить гол и победить, а мы постараемся играть в свою игру и противопоставить "Динамо" все, что имеем".

Арбитр

Работать на поединке будет бригада арбитров из Азербайджана во главе с 32-летним Алияром Агаевым.