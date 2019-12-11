Динамо - Лугано: где смотреть матч Лиги Европы
15:44, 11 декабря 2019Футбол
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Киевляне на "Олимпийском" будут сражаться за путевку в плей-офф.
Лугано - Динамо / REUTERS
В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на "Олимпийском" будет принимать швейцарский "Лугано". Встреча пройдет 12 декабря.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.
Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
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Транслировать матч "Динамо" - "Лугано" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".
Напомним, для выхода в следующий этап "Динамо" устроит только победа. На данный момент у киевлян в активе 6 очков, у "Мальме" - 8, а у "Копенгагена" - 9. "Лугано" (2 очка) уже не претендует на выход в плей-офф.
УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.
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