Динамо - Лугано: где смотреть матч Лиги Европы

Киевляне на "Олимпийском" будут сражаться за путевку в плей-офф.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на "Олимпийском" будет принимать швейцарский "Лугано". Встреча пройдет 12 декабря.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

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Транслировать матч "Динамо" - "Лугано" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, для выхода в следующий этап "Динамо" устроит только победа. На данный момент у киевлян в активе 6 очков, у "Мальме" - 8, а у "Копенгагена" - 9. "Лугано" (2 очка) уже не претендует на выход в плей-офф.

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.