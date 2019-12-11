Лига чемпионов: расписание матчей 11 декабря, где смотреть

"Шахтер" примет "Аталанту", "Бавария" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Ювентус" проведет матч в Германии.

11 декабря будут сыграны восемь заключительных матчей группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта.

По итогам заключительного игрового дня остается узнать обладателей двух путевок в плей-офф. В группе С на выход из группы претендуют "Шахтер", "Динамо" Загреб и "Аталанта", а в группе D - "Атлетико" и "Байер".

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" покажут в прямом эфире три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа С. "Шахтер" - "Аталанта". Трансляция - "Футбол 2"

19.55. Группа С. "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити". Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа A. ПСЖ - "Галатасарай"

22.00. Группа A. "Брюгге" - "Реал"

22.00. Группа В. "Бавария" - "Тоттенхэм"

22.00. Группа В. "Олимпиакос" - "Црвена Звезда"

22.00. Группа D. "Атлетико" - "Локомотив"

22.00. Группа D. "Байер" - "Ювентус". Трансляция - "Футбол 1"

УНИАН ранее сообщал о результатах Лиги чемпионов 10 декабря.