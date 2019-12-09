Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончане проведут решающий матч на групповом этапе турнира.

11 декабря в Харькове "Шахтер" будет принимать итальянскую "Аталанту" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта.

Букмекеры не смогли определить фаворита и установили "зеркальные" коэффициенты. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 2,60, на ничью - 3,70, а на то, что три очка сумеет взять "Аталанта" - 2,60.

На победу или ничью каждой из команд можно поставить с коэффициентом 1,53.

Прошлый матч команды провели во втором туре в Италии - дончане сумели одержать победу со счетом 2:1.

У "Шахтера" после пяти туров 6 очков, у "Динамо" Загреб - 5 очков, у "Аталанты" - 4. "Горняки" гарантируют себе выход в 1/8 финала в случае победы, а в случае ничьей все будет зависеть от результата параллельной встречи между загребским "Динамо" и "Манчестер Сити".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" представил яркое промо к решающему матчу в Лиге чемпионов.