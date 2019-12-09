"Что вы на**й играете здесь?": Милевский жестко отреагировал на поражение Динамо против Зари (видео)

Бывший форвард киевлян посетил матч с луганчанами.

Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский посетил матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".

Киевляне потерпели поражение на "Олимпийском" со счетом 1:2, а Милевский после окончания поединка не сдерживал эмоции.

Форвард в подтрибунном помещении здоровался с игроками, а также обратился к хавбеку "Динамо" Виталию Буяльскому с гневными репликами:

"Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".

"Заря" набрала 34 очка и вышла на чистое второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" - 33 пункта и третья строчка.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко назвал причины поражения от "Зари".