"Что вы на**й играете здесь?": Милевский жестко отреагировал на поражение Динамо против Зари (видео)
10:14, 09 декабря 2019Футбол
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Бывший форвард киевлян посетил матч с луганчанами.
Милевский приехал в Киев / фото: пресс-служба Динамо-Брест
Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский посетил матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и луганской "Зарей".
Киевляне потерпели поражение на "Олимпийском" со счетом 1:2, а Милевский после окончания поединка не сдерживал эмоции.
Форвард в подтрибунном помещении здоровался с игроками, а также обратился к хавбеку "Динамо" Виталию Буяльскому с гневными репликами:
"Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".
"Заря" набрала 34 очка и вышла на чистое второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" - 33 пункта и третья строчка.
УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко назвал причины поражения от "Зари".
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