"На другой результат не наиграли". Михайличенко назвал причины поражения от Зари

Наставник "Динамо" отметил, что игра не шла у многих футболистов.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о причинах поражения от луганской "Зари" (1:2) в 17-м туре украинской Премьер-лиги.

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Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

"Первая причина - мы не смогли выполнить то, что задумали, а соперник смог. Нельзя говорить, что счет не по игре. Скорее всего, мы на другой результат не наиграли. Бывает, что не идет игра у одного-двух футболистов, но сегодня не получилось у очень многих. У меня нет других комментариев.

Реализация? Она очень важна, но не главная. По самой игре было видно, что мы не смогли выполнить то, что задумали", - отметил Михайличенко.

Также тренер нашел, за что поблагодарить игроков:

"Оставшись вдесятером, благодарен ребятам, что они нашли в себе силы, характер, боролись до конца, пытались изменить результат. Но, к сожалению, это не удалось".

"Заря" набрала 34 очка и вышла на чистое второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" - 33 пункта и третья строчка.

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