Александрия разгромила Ворсклу в УПЛ

Александрийцы одержали домашнюю победу в 17-м туре.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Ворсклу" и одержала уверенную победу.

Все голы в матче были забиты после перерыва. Андрей Запорожан реализовал пенальти, а Кирилл Ковалец оформил дубль, отличившись сперва дальним ударом, а затем забив головой после навеса со штрафного.

"Александрия" набрала 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. У "Ворсклы" - 11 очков и последняя позиция.

"Александрия" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Запорожан, 59 (с пенальти), Ковалец, 76, 85

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Банада (Ковалец, 27, Тейшейра, 87), Гречишкин (Грицук, 90), Запорожан, Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр (Кравченко, 77), Артур (Кане, 71), Васин, Луизао (Очигава, 86), Ребенок, Коломоец.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 17-м туре УПЛ обыграл "Олимпик".