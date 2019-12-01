Евро-2020: опубликованы турнирная сетка и календарь матчей плей-офф
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей плей-офф Евро-2020.
1/8 финала
27 июня
1: 2A - 2B (Амстердам)
2: 1A - 2C (Лондон)
28 июня
3: 1C - 3D/E/F (Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (Бильбао)
29 июня
5: 2D - 2E (Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (Бухарест)
30 июня
7: 1D - 2F (Дублин)
8: 1E - 3A/B/C/D (Глазго)
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Четвертьфиналы
3 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (Мюнхен)
4 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (Рим)
Полуфиналы
7 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (Лондон)
8 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (Лондон)
Финал
12 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (Лондон)
После жеребьевки стало известно, какие соперники могут достаться в матчах навылет сборной Украины, если подопечные Андрея Шевченко преодолеют групповой этап.
В случае выхода в плей-офф с первого места в группе С, сборная Украины сыграет с одним из третьих мест в группах D/E/F. Если украинцы финишируют вторыми, то встретятся с победителем группы А. А если смогут выйти в плей-офф с третьего места, то сыграют с победителем группы F или E.
Состав групп, напомним, выглядит следующим образом:
УНИАН ранее также опубликовал расписание матчей группового этапа.