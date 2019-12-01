Евро-2020: опубликованы турнирная сетка и календарь матчей плей-офф

Стало известно, с кем может сыграть сборная Украины, если выйдет из группы.

Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей плей-офф Евро-2020.

1/8 финала

27 июня

1: 2A - 2B (Амстердам)

2: 1A - 2C (Лондон)

28 июня

3: 1C - 3D/E/F (Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (Бильбао)

29 июня

5: 2D - 2E (Копенгаген)

6: 1F - 3A/B/C (Бухарест)

30 июня

7: 1D - 2F (Дублин)

8: 1E - 3A/B/C/D (Глазго)

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Четвертьфиналы

3 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (Мюнхен)

4 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (Рим)

Полуфиналы

7 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (Лондон)

8 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (Лондон)

Финал

12 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (Лондон)

После жеребьевки стало известно, какие соперники могут достаться в матчах навылет сборной Украины, если подопечные Андрея Шевченко преодолеют групповой этап.

В случае выхода в плей-офф с первого места в группе С, сборная Украины сыграет с одним из третьих мест в группах D/E/F. Если украинцы финишируют вторыми, то встретятся с победителем группы А. А если смогут выйти в плей-офф с третьего места, то сыграют с победителем группы F или E.

Состав групп, напомним, выглядит следующим образом:

УНИАН ранее также опубликовал расписание матчей группового этапа.