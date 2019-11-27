"Старались читать игру": главный тренер Шахтера рассказал о ключевом решении в матче с Манчестер Сити

"Горняки" впервые сыграли вничью на поле "Ман Сити".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1).

Слова Каштру приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"Мы постарались показать свое ДНК, но играли с командой, которая не давала это делать в полной мере. Мы многое сделали из того, что запланировали, но есть и те вещи, которые не получились. Также и мы многое не позволяли "Сити", - сказал Каштру.

"Это была хорошая стратегическая встреча. Мы старались нейтрализовать забегания Стерлинга. Старались быстро варьировать фланги, чтобы проводить быстрые атаки, пользуясь смещениями "Сити". Старались создавать моменты через фланги. У нас не получилось проводить быстрые атаки через середину. В общем, одно получилось, другое - нет", - добавил тренер.

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Также Каштру прокомментировал ключевое решение в матче - выход на замену Манора Соломона, который сравнял счет:

"Экстраординарные способности угадывать замены? Мы старались читать игру лучшим образом, чтобы понять, как она может пойти. Канселу постоянно забегал в зоны, потому выпустили Соломона, так как он мог бы воспользоваться свободным пространством. Это ему удавалось не так часто, как мы хотели. Однако он все таки нашел момент. Забили с хорошей позиционной атаки. Когда тренер угадывает с заменой – говорят "хорошо", если нет - говорят "плохо". Для меня главное, чтобы ребята выходили с энергией и желанием что-то добавить в игру".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Шахтер".