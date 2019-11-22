Форвард сборной Украины Яремчук забил очередной гол в Бельгии

Украинский нападающий забил восемнадцатый гол в сезоне за "Гент".

Украинский нападающий Роман Яремчук отличился голом за "Гент" в матче 15-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Украинский форвард вышел на поле в основном составе своей команды и уже на 21-й минуте открыл счет во встрече. После паса из глубины поля Яремчук элегантно перебросил голкипера, который вышел из ворот.

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Гол украинца не помог "Генту" набрать очки. "Антверпен" одержал победу со счетом 3:2.

Отметим, что дублем у победителей отметился экс-нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани.

Украинец Игорь Пластун в составе "Гента" провел на поле весь матч, а Роман Безус вышел на замену на 60-й минуте.

На счету Яремчука теперь 8 голов в 13 матчах чемпионата Бельгии в текущем сезоне. Во всех турнирах за "Гент" украинец забил 18 голов в 26 играх этого сезона.

Как сообщал УНИАН, Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в отборе на Евро-2020.