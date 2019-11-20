"Это позор": звездный бельгийский футболист выразил недовольство форматом жеребьевки Евро-2020

Сборная Бельгии узнала двух соперников из трех еще до начала жеребьевки.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне выразил свое недовольство тем, что соперники бельгийской команды по групповому этапу Евро-2020 известны еще до жеребьевки.

Слова де Брюйне приводит hln.be.

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"Это позор, что все уже определено. Для меня это выглядит как фальшивое соревнование. Футбол все больше и больше становится бизнесом", - сказал бельгиец.

Сборная Бельгии, которая попала в первую корзину, уже точно на групповом этапе сыграет в группе В со сборными России и Дании. Это связано с тем, что группы для всех стран-хозяек турнира были предопределены заранее.

Третьим соперником сборной Бельгии станет либо Уэльс, либо Финляндия.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины также досрочно узнала одного из соперников по групповому этапу Евро-2020. Им стала сборная Нидерландов.