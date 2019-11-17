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Украинский комментатор потроллил сборную России после разгромного поражения в отборе на Евро-2020

13:12, 17 ноября 2019
Футбол
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Игроки сборной России / REUTERS

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко потроллил сборную России после разгромного поражения от сборной Бельгии (1:4) в квалификации на Евро-2020.

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?", - написал Вацко в Twitter.

Ранее футболисты и тренер сборной России заявляли о том, что способны победить на Евро-2020. В частности, главный тренер российской сборной Станислав Черчесов после досрочного выхода команды на турнир заявил: "Главная задача - выиграть чемпионат Европы", а полузащитник Александр Головин в октябре сказал: "Мы можем выиграть все, даже Евро".

Сборная России в отборе на Евро-2020 одержала семь побед при двух поражениях, опередив в своей группе сборные Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Оба раза в квалификации россияне проиграли бельгийцам (1:3 и 1:4).

УНИАН ранее также сообщал о том, что список участников Евро-2020 пополнили еще четыре сборные.

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Теги: #сборная России по футболу#Евро-2020 квалификация#Евро-2020