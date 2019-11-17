Четыре сборные пополнили список участников финальной части Евро-2020

Участниками турнира уже стали шестнадцать сборных.

По итогам игрового дня 16 ноября определились еще четыре участника финальной части чемпионата Европы-2020.

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Право выступления в финальном турнире получили Хорватия, Германия, Нидерланды и Австрия.

Хорваты в рамках игрового дня одолели Словакию (3:1) в группе E. В группе C Германия разгромила Беларусь - 4:0. Нидерланды в этой же группе сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0) и этого хватило, чтобы добыть путевку на турнир досрочно. Австрийцы одолели Македонию (2:1) и также за тур до окончания квалификации вышли в финальную часть Евро.

Ранее досрочные путевки на Евро-2020 добыли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Франция, Турция, Англия, Чехия, Финляндия и Швеция. Всего известны уже шестнадцать команд-участниц финальной части континентального первенства.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах отбора на Евро-2020 16 ноября.