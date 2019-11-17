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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 16 ноября

00:28, 17 ноября 2019
Футбол
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Бельгия разгромила Россию / REUTERS

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Группа C

Германия - Беларусь - 4:0

Северная Ирландия - Нидерланды - 0:0

Положение команд: Германия - 18 очков (7 матчей), Нидерланды - 16 (7), Северная Ирландия - 13 (7), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (7).

Группа E

Азербайджан - Уэльс - 0:2

Хорватия - Словакия - 3:1

Положение команд: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Венгрия - 12 (7), Уэльс - 11 (7), Словакия - 10 (7), Азербайджан - 1 (7).

Группа G

Словения - Латвия - 1:0

Австрия - Северная Македония - 2:1

Израиль - Польша - 1:2

Положение команд: Польша - 22 очка (9 матчей), Австрия - 19 (9), Словения - 14 (9), Северная Македония - 11 (9), Израиль - 11 (9), Латвия - 0 (9).

Группа I

Кипр - Шотландия - 1:2

Россия - Бельгия - 1:4

Сан-Марино - Казахстан - 1:3

Положение команд: Бельгия - 27 очка (9 матчей), Россия - 21 (9), Шотландия - 9 (12), Кипр - 10 (9), Казахстан - 10 (9), Сан-Марино - 0 (9).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 15 ноября.

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Теги: #футбол#Евро-2020