Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 16 ноября

Бельгия разгромила Россию, Германия - Беларусь, а хорваты справились со Словакией.

16 ноября состоялось девять матчей квалификации Евро-2020 в группах C, E, G и I. Читайте также"Нужно сыграть удачно": Шевченко назвал главную мотивацию сборной Украины в матче с сербами (видео) Группа C Германия - Беларусь - 4:0 Северная Ирландия - Нидерланды - 0:0 Положение команд: Германия - 18 очков (7 матчей), Нидерланды - 16 (7), Северная Ирландия - 13 (7), Беларусь - 4 (8), Эстония - 1 (7). Группа E Азербайджан - Уэльс - 0:2 Хорватия - Словакия - 3:1 Положение команд: Хорватия - 17 очков (8 матчей), Венгрия - 12 (7), Уэльс - 11 (7), Словакия - 10 (7), Азербайджан - 1 (7). Группа G Словения - Латвия - 1:0 Австрия - Северная Македония - 2:1 Израиль - Польша - 1:2 Положение команд: Польша - 22 очка (9 матчей), Австрия - 19 (9), Словения - 14 (9), Северная Македония - 11 (9), Израиль - 11 (9), Латвия - 0 (9). Группа I Кипр - Шотландия - 1:2 Россия - Бельгия - 1:4 Сан-Марино - Казахстан - 1:3 Положение команд: Бельгия - 27 очка (9 матчей), Россия - 21 (9), Шотландия - 9 (12), Кипр - 10 (9), Казахстан - 10 (9), Сан-Марино - 0 (9). УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 15 ноября.

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