Украина - Эстония: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Украинцы сыграют матч в Запорожье.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины будет принимать команду Эстонии в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.

По мнению букмекеров, Украина является фаворитом в домашнем матче.

На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 1,19, тогда как на победу гостей - 17,5. На ничью можно поставить с коэффициентом 7,20.

Аналитики не сомневаются, что украинцы смогут избежать поражения, и дают на это коэффициент 1,02, а на то, что эстонцы увезут минимум ничью из Украины - 5,10.

Это будет предпоследний матч сборной Украины в 2019 году и дебютный - в Запорожье. Ранее украинцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал о том, что Мораес и Марлос не сыграют за сборную в заключительных матчах года.